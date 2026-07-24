AGENDA · Coulevon
Apéritif-concert place casi Coulevon
samedi 1 août 2026 · place casi · Coulevon
Informations pratiques
Coulevon
Apéritif-concert
place casi Place Casi Coulevon Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Apéritif-concert. Concert en bord de rivière sur une plage ombragée avec possibilité de restauration sur place. .
place casi Place Casi Coulevon 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 92 16 commune.coulevon@wanadoo.fr
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English : Apéritif-concert
L’événement Apéritif-concert Coulevon a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL