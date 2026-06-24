Marcillac-la-Croisille

Apéritif Concert

Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Mardi 7 juillet 2026 à 19h30 au Café Chez Françou Concert de pop rock Trio Check Out en accès libre et gratuit ! .

Café Chez Françou Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 14 70 14

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English : Apéritif Concert

L’événement Apéritif Concert Marcillac-la-Croisille a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières