APÉRITIF FERMIER DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION GOURMANDE AU COEUR DU CHAI Val-de-Dagne

Informations pratiques

Val-de-Dagne

APÉRITIF FERMIER DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION GOURMANDE AU COEUR DU CHAI

Donneuve Val-de-Dagne Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier Découverte et dégustation gourmande au coeur du chai

Prenez le temps de vivre une expérience authentique au cœur de notre domaine pour découvrir notre métier, notre passion et notre terroir. Émilie, vigneronne, vous accueille dans notre chai de vinification de la fin du XIXᵉ siècle pour un moment de partage et de convivialité. Après une courte balade dans les vignes, vous découvrirez, lors d’une visite commentée du chai, l’histoire du domaine et les différentes étapes de l’élaboration de nos vins.

La visite se poursuivra par une dégustation de six de nos cuvées — blancs, rosé et rouges — ainsi que de notre Cartagène, accompagnées d’une sélection de charcuteries, de fromages locaux et d’autres

unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Réservation obligatoire

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Donneuve Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 4 68 24 79 05 cellierdestroubadours@gmail.com

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks are opening the doors to their farms and welcoming the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Aperitif: Discovery and Gourmet Tasting in the Heart of the Wine Cellar

Take the time to enjoy an authentic experience in the heart of our estate to discover our craft, our passion, and our terroir. Émilie, our winemaker, welcomes you to our late 19th-century winemaking cellar for a moment of sharing and camaraderie. After a short stroll through the vineyards, you’ll learn about the estate’s history and the different stages of winemaking during a guided tour of the winery.

The tour will continue with a tasting of six of our wines— whites, rosés, and reds—as well as our Cartagène, accompanied by a selection of cold cuts, local cheeses, and other

unique treats during a tasting of farm-fresh products.

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION GOURMANDE AU COEUR DU CHAI Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-07-15 par