Informations pratiques

Val-de-Dagne

FÊTE DU VIN

Val-de-Dagne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La Fête du Vin revient à Montlaur pour une 12ᵉ édition placée sous le signe de la convivialité !

Au programme marché des vignerons et vigneronnes du Val de Dagne, producteurs et artisans locaux, vide-grenier, animations pour toute la famille, quiz de la vigne et du vin, tombola gourmande, démonstration de boules lyonnaises, restauration et buvette.

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Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 16 90 45 11

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English :

The Wine Festival returns to Montlaur for its 12th edition, all about fun and fellowship!

On the program: a market featuring winemakers from the Val de Dagne, local producers and artisans, a yard sale, activities for the whole family, a vineyard and wine quiz, a gourmet raffle, a demonstration of the Lyon-style game “boules lyonnaises,” food, and a refreshment stand.

L’événement FÊTE DU VIN Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-07-30 par