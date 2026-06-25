Apéritif fermier Ferme d’Audou Labastide-d’Armagnac

Labastide-d’Armagnac

Apéritif fermier

Ferme d’Audou 4176 Route de Lannemaignan Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

A partir de 18h30, découvrez les chèvres pyrénéennes avec la visite de l’élevage, suivie d’un apéritif fermier dans l’airial en musique avec les producteurs locaux de vin et d’armagnac.

Planches apéro ou Repas fermier sur réservation.

La Ferme d’Audou vous accueille pour sa première édition de cette rencontre gourmande et conviviale !

A partir de 18h30, découvrez les chèvres pyrénéennes avec la visite de l’élevage, suivie d’un apéritif fermier dans l’airial en musique avec les producteurs locaux de vin et d’armagnac.

Planches apéro ou Repas fermier (Poulet au brasero pomme de terre et sauce au fromage de chèvre | crêpe au lait de chèvre | fromage blanc et pipette d’armagnac) sur réservation. .

Ferme d’Audou 4176 Route de Lannemaignan Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 65 66

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English : Apéritif fermier

Starting at 6:30 p.m., discover the Pyrenean goats with a tour of the farm, followed by a farm-style aperitif in the airial with live music, featuring local wine and Armagnac producers.

Appetizer platters or farmhouse meals available by reservation.

L’événement Apéritif fermier Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Landes d’Armagnac