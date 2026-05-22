Un été en France avec Gautier Capuçon Labastide-d’Armagnac
Un été en France avec Gautier Capuçon Labastide-d’Armagnac vendredi 17 juillet 2026.
Labastide-d’Armagnac
Un été en France avec Gautier Capuçon
Place Royale Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le festival Un été en France est une tournée de concerts gratuits en plein air, créée par le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon.
Cette année, le festival fait escale chez nous ! Venez vibrer au rythme d’un concert unique avec en première partie, la découverte du talent de deux étoiles montantes.
Le festival Un été en France est une tournée de concerts gratuits en plein air, créée par le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon, co-produit avec la Société Générale, pour partager la beauté de la musique classique au cœur des villes et villages.
Cette année, le festival fait escale chez nous ! Venez vibrer au rythme d’un concert unique avec en première partie, la découverte du talent de deux étoiles montantes Maxime Grizard au violoncelle et Élise Bertrand au violon. .
Place Royale Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été en France avec Gautier Capuçon
The Un été en France festival is a tour of free open-air concerts created by the famous cellist Gautier Capuçon.
This year, the festival makes a stop here! Come and enjoy a unique concert, opening with two talented rising stars.
L’événement Un été en France avec Gautier Capuçon Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Landes d’Armagnac
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