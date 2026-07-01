Informations pratiques

Montséret

APÉRITIF FERMIER MIELLERIE DES CLAUSES

8 Chemin Pech de la Garrigue Montséret Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La Miellerie des Clauses vous attend pour trinquer !

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Visite de la cave de vieillissement des hydromels ; dégustation commentée par le producteur des différents hydromels accompagnés d’une assiette de produits locaux. (jus de fruits pour les enfants.

Réservation obligatoire

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8 Chemin Pech de la Garrigue Montséret 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 30 17 mielleriedesclauses@wanadoo.fr

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English :

La Miellerie des Clauses invites you to raise a glass!

Take a tour of the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks are opening the doors to their farms and welcoming the public for a unique experience featuring tastings of farm-fresh products.

Tour of the mead aging cellar; guided tasting of various meads led by the producer, accompanied by a plate of local products. (Fruit juice for children.)

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER MIELLERIE DES CLAUSES Montséret a été mis à jour le 2026-07-09 par