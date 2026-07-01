Promenade Patrimoine à Montséret, Château médiéval de Montséret, Montséret

Informations pratiques

Promenade Patrimoine à Montséret Dimanche 20 septembre, 10h00 Château médiéval de Montséret Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Montséret, charmant village des Corbières, à l’occasion d’une journée conviviale ponctuée de visites, de rencontres et d’animations culturelles.

Tout au long de la journée, habitants, passionnés et spécialistes vous invitent à explorer les richesses du village, de son patrimoine bâti à sa mémoire viticole, en passant par son histoire locale et ses traditions

Programme du dimanche 20 septembre :

10h : Visite commentée du site du château avec Jean-Louis Escudier, historien. Équipement de marche recommandé.

12h : Visite commentée de l’ancienne cave coopérative viticole, lieu de mémoire du village, avec Jean Barthès, ancien président des vignerons de Montséret.

13h : Dégustation de produits locaux en présence des producteurs.

15h : Projection du film Montséret se raconte de Yannick Séguier, salle Léo-Noé.

16h30 : Déambulation à la découverte du petit patrimoine du village : lavoirs, petit musée archéologique et autres témoignages de l’histoire locale.

18h : Concert dans l’église Saint-Félix, « Noches de Oro, patrimoine musical de la Narbonnaise », autour des répertoires de la Renaissance et de l’époque baroque.

Une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la valorisation du patrimoine de Montséret.

Château médiéval de Montséret Château 11200 Montseret Montséret 11200 Aude Occitanie +33(0)468433275 https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts%C3%A9ret#Culture_locale_et_patrimoine https://www.facebook.com/commune.montseret/ Situé au cœur des Corbières, le village viticole de Montséret offre un riche patrimoine historique et naturel. Son histoire se dévoile à travers les vestiges de son château médiéval du Xe siècle, son Petit musée géologique et archéologique, ainsi que l’église Saint-Félix, remarquable édifice de style néo-roman construit au XIXᵉ siècle.

Le village conserve également les témoignages de son passé rural et viticole avec son ancienne cave coopérative fondée en 1949, ses lavoirs et sa maison des pèlerins, qui constituent un précieux petit patrimoine de proximité.

Entouré de massifs de garrigue, Montséret bénéficie d’un environnement naturel typiquement méditerranéen, où se mêlent paysages préservés, flore locale et vignobles, offrant aux visiteurs une découverte harmonieuse entre patrimoine, culture et nature. Espaces de stationnement faciles d’accès et gratuits dans village.

PASSEJADA PATRIMÒNI MONTSERET – PROMENADE PATRIMOINE MONTSERET DE 10h à 19h30