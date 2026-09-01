JEP 2026 PROMENADE PATRIMOINE À MONTSÉRET Montséret

Informations pratiques

Montséret

JEP 2026 PROMENADE PATRIMOINE

Montséret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2026

La Mairie de Montséret vous propose de découvrir son patrimoine et son château !

Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de Montséret, charmant village des Corbières, à l’occasion d’une journée conviviale ponctuée de visites, de rencontres et d’animations culturelles.

Tout au long de la journée, habitants, passionnés et spécialistes vous invitent à explorer les richesses du village, de son patrimoine bâti à sa mémoire viticole, en passant par son histoire locale et ses traditions

– 10h Visite commentée du site du château avec Jean-Louis Escudier, historien. Équipement de marche recommandé.

– 12h Visite commentée de l’ancienne cave coopérative viticole, lieu de mémoire du village, avec Jean Barthès, ancien président des vignerons de Montséret.

– 13h Dégustation de produits locaux en présence des producteurs.

– 15h Projection du film Montséret se raconte de Yannick Séguier, salle Léo-Noé.

– 16h30 Déambulation à la découverte du petit patrimoine du village lavoirs, petit musée archéologique et autres témoignages de l’histoire locale.

– 18h Concert dans l’église Saint-Félix, Noches de Oro, patrimoine musical de la Narbonnaise , autour des répertoires de la Renaissance et de l’époque baroque.

Une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la valorisation du patrimoine de Montséret.

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Montséret 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 75 commune.montseret@orange.fr

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English :

European Heritage Days 2026

The Montsérét Town Hall invites you to discover its heritage and its castle!

Come discover the history and heritage of Montsérét, a charming village in the Corbières region, during a fun-filled day featuring tours, meet-and-greets, and cultural activities.

Throughout the day, residents, enthusiasts, and experts invite you to explore the village’s treasures—from its architectural heritage rooted in its winemaking tradition to its local history and traditions

– 10 a.m.: Guided tour of the château grounds with Jean-Louis Escudier, historian. Walking shoes recommended.

– 12:00 p.m.: Guided tour of the former cooperative wine cellar, a place of historical significance for the village, with Jean Barthès, former president of the Montséré winegrowers’ association.

– 1:00 p.m.: Tasting of local products with the producers in attendance.

– 3:00 p.m.: Screening of the film *Montsérét se raconte* by Yannick Séguier, in the Léo-Nœud Hall.

– 4:30 p.m.: Walking tour to discover the village’s small-scale heritage: washhouses, the small archaeological museum, and other examples of local history.

– 6:00 p.m.: Concert at Saint-Félix Church, “Noches de Oro,” musical heritage of the Narbonnaise region, featuring repertoires from the Renaissance and Baroque periods.

A day dedicated to discovering, sharing, and celebrating the heritage of Montséret.

L’événement JEP 2026 PROMENADE PATRIMOINE Montséret a été mis à jour le 2026-08-10 par