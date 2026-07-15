APÉRITIF FERMIER VINS ET TAPAS VISITE DE LA CAVE Tuchan

Informations pratiques

Tuchan

APÉRITIF FERMIER VINS ET TAPAS VISITE DE LA CAVE

3 Rue de la Glacière Tuchan Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Laissez de côté le quotidien et venez partager un vrai moment de convivialité ! Au programme nos AOP Fitou, AOP Muscat de Rivesaltes et IGP Vallée du Torgan, accompagnés de tapas et de mignardises spécialement accordés à chaque cuvée. Un apéro gourmand, des vins de caractère, des produits du terroir et une bonne dose de bonne humeur… Tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée ! Entre amis, en famille ou entre collègues, venez trinquer avec nous et découvrir le Château Wiala autrement. Le terroir se déguste, les souvenirs se partagent. Réservation obligatoire

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3 Rue de la Glacière Tuchan 11350 Aude Occitanie +33 6 19 38 14 26 jeremy@chateau-wiala.com

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks are opening the doors to their farms and welcoming the public for a unique experience featuring tastings of farm-fresh products.

Leave your daily routine behind and come share a truly convivial moment! On the menu: our Fitou AOP, Muscat de Rivesaltes AOP, and Vallée du Torgan IGP wines, paired with tapas and bite-sized treats specially selected to complement each vintage. A gourmet aperitif, wines full of character, local specialties, and plenty of good cheer… All the ingredients are in place for a wonderful evening! Whether with friends, family, or coworkers, come raise a glass with us and discover Château Wiala in a whole new light. Savor the terroir, share the memories. Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER VINS ET TAPAS VISITE DE LA CAVE Tuchan a été mis à jour le 2026-07-15 par