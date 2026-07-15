Informations pratiques

Malviès

APÉRITIF FERMIER VISITE DE NOTRE CAVE ET DÉGUSTATION

7 Avenue de la Promenade Malviès Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier Visite de notre cave et dégustation autour d’une planche apéritive.

Visite de notre cave de vinification depuis 5 générations, dégustation dans notre chai et dégustation conviviale de plateaux apéritifs.

Réservation obligatoire.

.

7 Avenue de la Promenade Malviès 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 14 41 amelie@chateauguilhem.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks open the doors to their farms and welcome the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Appetizer: Tour of our wine cellar and tasting with an appetizer platter.

Tour of our winery—in operation for five generations—tasting in our cellar, and a friendly tasting of appetizer platters.

Reservations required.

L’événement APÉRITIF FERMIER VISITE DE NOTRE CAVE ET DÉGUSTATION Malviès a été mis à jour le 2026-07-15 par