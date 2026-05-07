LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA LOUVIERE Malviès
LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA LOUVIERE Malviès jeudi 6 août 2026.
Malviès
LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA LOUVIERE
Malviès Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Tout l’été, vous avez rendez-vous: le jeudi soir de 19 h à 22 h 30 chez les vignerons de l’AOP Malepère pour un moment de découvertes des vins…
Au programme: dégustations, restauration, animation…
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Malviès 11300 Aude Occitanie +33 6 07 64 06 01
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English :
Every Thursday evening from 7 to 10.30 p.m., the Malepère PDO winegrowers invite you to discover their wines…
On the program: tastings, food, entertainment…
L’événement LES JEUDIS EN MALEPÈRE 2026-DOMAINE LA LOUVIERE Malviès a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin