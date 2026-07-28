Informations pratiques

Malviès

XXIIIÈME FÊTE DES VENDANGES SOLIDAIRES

7 avenue de la promenade Malviès Aude

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez vivre une expérience vigneronne lors d’une matinée de vendange à la main au profit d’une association pour l’enfance !

La journée se poursuit avec un cassoulet dans le parc du Château, à l’ombre de nos cèdres.

L’occasion parfaite découvrir ou redécouvrir nos vins de la Malepère.

Pensez à prendre vos chaussures de marche et sécateurs !

Réservation obligatoire

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7 avenue de la promenade Malviès 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 14 41 contact@chateauguilhem.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a winemaking experience during a morning of hand-picking grapes to benefit a children’s charity!

The day continues with a cassoulet in the Château’s park, in the shade of our cedar trees.

The perfect opportunity to discover or rediscover our Malepère wines.

Don’t forget to bring your walking shoes and pruning shears!

Reservations required

L’événement XXIIIÈME FÊTE DES VENDANGES SOLIDAIRES Malviès a été mis à jour le 2026-07-28 par