Apéritif musical Gouffern en Auge

Apéritif musical

32 Rue du Château Gouffern en Auge Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

– prestation de 2 groupes musicaux Friday son’s et les perchettes dans le parc du château

– planche apéritive .

32 Rue du Château Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 03 82 09 53

