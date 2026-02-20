Apéritif musical Gouffern en Auge
Apéritif musical Gouffern en Auge samedi 6 juin 2026.
Apéritif musical
32 Rue du Château Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
– prestation de 2 groupes musicaux Friday son’s et les perchettes dans le parc du château
– planche apéritive .
32 Rue du Château Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 03 82 09 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéritif musical
L’événement Apéritif musical Gouffern en Auge a été mis à jour le 2026-02-20 par Terres d’Argentan Intercom