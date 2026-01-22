Gouffern en Art 3ème édition Place Couloy Gouffern en Auge
Gouffern en Art 3ème édition
Place Couloy Exmes Gouffern en Auge Orne
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
2026-06-13
Le rendez-vous des passionnés de création ! Rencontrez des artistes et artisans d’art talentueux.
Visite guidée gratuite d’Exmes à 14h.
Venez nombreux partager un moment de culture et de convivialité.
> Accès libre et gratuit.
> Buvette. .
Place Couloy Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67
English : Gouffern en Art 3ème édition
