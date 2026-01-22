Gouffern en Art 3ème édition Place Couloy Gouffern en Auge

Gouffern en Art 3ème édition

Place Couloy Exmes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le rendez-vous des passionnés de création ! Rencontrez des artistes et artisans d’art talentueux.

Visite guidée gratuite d’Exmes à 14h.

Venez nombreux partager un moment de culture et de convivialité.

> Accès libre et gratuit.

> Buvette. .

Place Couloy Exmes Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie +33 6 85 66 50 67

