Apéro Aquarelle Place de la Mairie Morteau

Morteau

Apéro Aquarelle

Place de la Mairie L’artisanerie du Ô Morteau Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Viens partager un moment de détente et de créativité autour de l’aquarelle et d’un apéro convivial.

On explore les techniques pas à pas et on créé ensemble une planche.

Pas de pré-requis, Matériel fourni. Sur inscription .

Place de la Mairie L’artisanerie du Ô Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 37 84 95 lumylouu@gmail.com

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English : Apéro Aquarelle

L’événement Apéro Aquarelle Morteau a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER