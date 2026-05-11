Apéro Aquarelle Place de la Mairie Morteau
Apéro Aquarelle Place de la Mairie Morteau jeudi 11 juin 2026.
Morteau
Apéro Aquarelle
Place de la Mairie L’artisanerie du Ô Morteau Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Viens partager un moment de détente et de créativité autour de l’aquarelle et d’un apéro convivial.
On explore les techniques pas à pas et on créé ensemble une planche.
Pas de pré-requis, Matériel fourni. Sur inscription .
Place de la Mairie L’artisanerie du Ô Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 37 84 95 lumylouu@gmail.com
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English : Apéro Aquarelle
L’événement Apéro Aquarelle Morteau a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
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- Les Chronos du Val Morteau 24 juin 2026