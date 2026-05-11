Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Aquarelle Place de la Mairie Morteau

Apéro Aquarelle Place de la Mairie Morteau jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : L'artisanerie du Ô

Ville : 25500 Morteau

Département : Doubs

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Morteau

Apéro Aquarelle

Place de la Mairie L’artisanerie du Ô Morteau Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Viens partager un moment de détente et de créativité autour de l’aquarelle et d’un apéro convivial.
On explore les techniques pas à pas et on créé ensemble une planche.
Pas de pré-requis, Matériel fourni. Sur inscription   .

Place de la Mairie L’artisanerie du Ô Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 37 84 95  lumylouu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Aquarelle

L’événement Apéro Aquarelle Morteau a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Morteau (Doubs)