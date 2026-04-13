Les Chronos du Val Morteau
Les Chronos du Val Morteau mercredi 24 juin 2026.
Morteau
Les Chronos du Val
Gymnase Chloé Valentini Morteau Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-24
En juin 2026, Les Chronos du Val lancent leur première édition avec un concept simple et fédérateur 4 courses, organisées sur les 4 mercredis du mois de juin, au cœur du Pays Horloger. Ouverte au grand public, cette manifestation sportive propose des parcours nature accessibles et dynamiques, dans une ambiance conviviale, à travers quatre communes du Val de Morteau.
Clôture de l’événement au Gymnase Chloé Valentini de Morteau avec une dernière course de 9,5 km et 353 m de dénivelé positif. Une étape plus courte, mais intense, pour terminer ce mois de juin en beauté. .
Gymnase Chloé Valentini Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté leschronosduval@gmail.com
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English : Les Chronos du Val
L’événement Les Chronos du Val Morteau a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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