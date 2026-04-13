Morteau

Les Chronos du Val

Gymnase Chloé Valentini Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 17:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

En juin 2026, Les Chronos du Val lancent leur première édition avec un concept simple et fédérateur 4 courses, organisées sur les 4 mercredis du mois de juin, au cœur du Pays Horloger. Ouverte au grand public, cette manifestation sportive propose des parcours nature accessibles et dynamiques, dans une ambiance conviviale, à travers quatre communes du Val de Morteau.

Clôture de l’événement au Gymnase Chloé Valentini de Morteau avec une dernière course de 9,5 km et 353 m de dénivelé positif. Une étape plus courte, mais intense, pour terminer ce mois de juin en beauté. .

Gymnase Chloé Valentini Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté leschronosduval@gmail.com

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English : Les Chronos du Val

L’événement Les Chronos du Val Morteau a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER