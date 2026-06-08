Informations pratiques

Audruicq

Apéro Asso

66 place du Général de Gaulle Maison France Services Audruicq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

L’ Apéro Asso est un temps simple et convivial destiné aux associations. L’objectif est de permettre aux participants de se rencontrer, d’échanger sur leurs réalités du quotidien et de partager leurs expériences dans une ambiance détendue.

Le principe est participatif autour d’un verre, les associations choisissent ensemble un thème de discussion parmi plusieurs propositions tirées au sort. Les échanges permettent de partager des astuces, des bonnes pratiques et des idées, tout en favorisant l’entraide entre acteurs associatifs. .

66 place du Général de Gaulle Maison France Services Audruicq 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 franceservices@ccra.fr

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English :

L’événement Apéro Asso Audruicq a été mis à jour le 2026-06-08 par CPETI Région Audruicq