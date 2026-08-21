AGENDA · Saze
Apéro Biblio, Bibliothèque municipale De Saze, Saze
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale De Saze · Saze
Informations pratiques
Apéro Biblio Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale De Saze Gard
Gratuit pour tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Venez échanger autour de vos lectures de l’été, découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire, les animations prévues à la bibliothèque, et bien plus encore!
Bibliothèque municipale De Saze Place de la fontaine 30650 Saze Saze 30650 Gard Occitanie 0490269959
Biblis en folie 2026
©annenguyen