Apéro Biblio, Bibliothèque municipale De Saze, Saze

Informations pratiques

Apéro Biblio Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale De Saze Gard

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez échanger autour de vos lectures de l’été, découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire, les animations prévues à la bibliothèque, et bien plus encore!

Bibliothèque municipale De Saze Place de la fontaine 30650 Saze Saze 30650 Gard Occitanie 0490269959

Biblis en folie 2026

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