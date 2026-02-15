Apéro-book

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Un livre, un apéro, quelques amuse-bouches. C’est la formule pour passer un moment convivial autour des livres. Chacun emmène un livre, (ou pas) et on discute de nos coups de cœur!

Sur inscription.

Public adulte. .

4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro-book

L’événement Apéro-book Civaux a été mis à jour le 2026-02-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne