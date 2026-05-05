Pouilly-en-Auxois

Apéro calèche haut en couleur- Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Break at Jane’s vous propose un début de soirée du vendredi 8 mai avec une formule apéro calèche. 7euros pour 2 verres d’une valeur de 3,50e + un tour de calèche personne ou 3e adulte et 2e par enfant de moins de 12 ans. Tito sera le maitre cochet de 18h30 à 20h. Pensez à réserver au 07.61.92.67.85,votre balade d’environ 10 à 15 minutes. Vous portez un vêtement haut en couleur (jaune, rouge, orange, vert…) le verre de l’apéro vous est offert. La soirée se poursuivra comme d’habitude dans la joie et la bonne humeur et vous pourrez rester grignoter une pizza, un croque monsieur ou encore une planche apéritive. .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

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English : Apéro calèche haut en couleur- Pouilly en Auxois

L’événement Apéro calèche haut en couleur- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)