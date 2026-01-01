Salsa Bachata Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois
Salsa Bachata Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois dimanche 25 janvier 2026.
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d'Or
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 20:00:00
2026-01-25
Après midi Salsa Bachata avec cours d'initiation en première partie et dance collective par la suite. Cours donnés par un professionnel. Stages d'initiation payants. Visiteurs et/ou accompagnants pourront se divertir avec des jeux de société, billard, baby foot , fléchettes…s'hydrater et se restaurer au bar.
+33 7 61 92 67 85
