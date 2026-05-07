Apér’O Carrelet Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc

Saint-Christoly-Médoc

Apér’O Carrelet

Château Tour Castillon 3 Rue du Fort de Castillon Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:30:00

fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Envie d’un moment de détente insolite et unique ?

Osez L’Apéro Estuaire sur un carrelet de pêche avec le Château Tour Castillon.

Devenez curieux et venez découvrir les environs du Château Tour Castillon, accompagné d’une dégustation et d’une planche de charcuterie et fromage.

Cet été osez tout, prenez le large et laissez vous tenter par une activité haute en couleurs et hors du commun ! Déconseillé aux enfants.

Sur réservation. .

Château Tour Castillon 3 Rue du Fort de Castillon Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 00 98 vignoblespeyruse@wanadoo.fr

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English : Apér’O Carrelet

L’événement Apér’O Carrelet Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble