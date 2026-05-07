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Apér’O Carrelet Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc

Apér’O Carrelet Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc

Apér’O Carrelet Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Château Tour Castillon

Adresse : 3 Rue du Fort de Castillon

Ville : 33340 Saint-Christoly-Médoc

Département : Gironde

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Christoly-Médoc

Apér’O Carrelet

Château Tour Castillon 3 Rue du Fort de Castillon Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:30:00
fin : 2026-07-07 20:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
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Sur réservation.   .

Château Tour Castillon 3 Rue du Fort de Castillon Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 00 98  vignoblespeyruse@wanadoo.fr

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English : Apér’O Carrelet

L’événement Apér’O Carrelet Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble

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