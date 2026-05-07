Apér’O Carrelet Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc
Apér’O Carrelet Château Tour Castillon Saint-Christoly-Médoc lundi 6 juillet 2026.
Saint-Christoly-Médoc
Apér’O Carrelet
Château Tour Castillon 3 Rue du Fort de Castillon Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:30:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-24 2026-08-25
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Envie d’un moment de détente insolite et unique ?
Osez L’Apéro Estuaire sur un carrelet de pêche avec le Château Tour Castillon.
Devenez curieux et venez découvrir les environs du Château Tour Castillon, accompagné d’une dégustation et d’une planche de charcuterie et fromage.
Cet été osez tout, prenez le large et laissez vous tenter par une activité haute en couleurs et hors du commun ! Déconseillé aux enfants.
Sur réservation. .
Château Tour Castillon 3 Rue du Fort de Castillon Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 00 98 vignoblespeyruse@wanadoo.fr
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English : Apér’O Carrelet
L’événement Apér’O Carrelet Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble
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