Apéro céramique Azur
Apéro céramique Azur jeudi 23 juillet 2026.
Azur
Apéro céramique
La paillote du lac Azur Landes
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Apéro céramique à la Paillote gourmande à Azur.
Crée ta pièce en Grès autour d’un apéro
Venez profiter d’un moment suspendu face au lac d’Azur, mmodeler votre pièce en céramique accompagné d’un apéritif et d’une planche de tapas. Vous récupérez votre pièce cuite et émaillées un mois après à l’atelier de @louveceramique à Moliets. .
La paillote du lac Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 21 13 castinelpauline@gmail.com
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English : Apéro céramique
Ceramics Workshop at La Paillote Gourmande in Azur.
Create your own stoneware piece while enjoying an aperitif
L’événement Apéro céramique Azur a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI LAS
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