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Apéro céramique Azur

Apéro céramique Azur

Apéro céramique Azur jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
La paillote du lac
Ville
40140 Azur
Département
Landes
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Azur

Apéro céramique

La paillote du lac Azur Landes

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23 21:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Apéro céramique à la Paillote gourmande à Azur.
Crée ta pièce en Grès autour d’un apéro
Venez profiter d’un moment suspendu face au lac d’Azur, mmodeler votre pièce en céramique accompagné d’un apéritif et d’une planche de tapas. Vous récupérez votre pièce cuite et émaillées un mois après à l’atelier de @louveceramique à Moliets.   .

La paillote du lac Azur 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 21 13  castinelpauline@gmail.com

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English : Apéro céramique

Ceramics Workshop at La Paillote Gourmande in Azur.
Create your own stoneware piece while enjoying an aperitif

L’événement Apéro céramique Azur a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI LAS

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