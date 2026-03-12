Apéro Céramique Atelier Annie B Quiberville

Apéro Céramique

Atelier Annie B 335 Rue des Anémones Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 17:00:00

fin : 2026-04-24 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-05-22 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-28

Partagez un moment créatif en famille avec Annie dans son atelier en bord de mer.

Après un accueil chaleureux, la session commencera d’une présentation des différentes terres et techniques de céramique. Place ensuite à la pratique ! Vous apprendrez ensemble à travailler le grès, en utilisant les techniques du colombin ou de la plaque.

Vous décorerez également vos créations avec des engobes, des tampons, des estampages et du graffito. Vous pourrez créer jusqu’à 3 pièces uniques, utilitaires ou décoratives (bol, tasse, vase, soliflore, etc.).

Annie vous guidera tout au long du processus, vous aidant à façonner vos œuvres et à y ajouter votre touche personnelle. Une fois vos créations terminées, elle se chargera du séchage, de la cuisson et de l’émaillage.

Quelques semaines plus tard, vous pourrez venir récupérer vos pièces prêtes à trouver leur place chez vous.

NB vos pièces pourront également vous être envoyées par voie postale (en supplément). .

Atelier Annie B 335 Rue des Anémones Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 03 34 53 annieb.ceramique@gmail.com

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English : Apéro Céramique

L’événement Apéro Céramique Quiberville a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux