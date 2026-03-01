Gym douce

Foyer des Jeunes Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

L’Association Tous en Saâne vous propose un séance de gym douce tous les mercredis avec Sylvia au Foyer des Jeunes de Quiberville en période en période scolaire et à la Charretterie de Longueil pendant les vacances scolaires. .

Foyer des Jeunes Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 89 80 30 tousensaane@gmail.com

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English : Gym douce

L’événement Gym douce Quiberville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terroir de Caux