Arbanats

Apéro chai au Château Tourteau Chollet

Chemin de Cholet Arbanats Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Au coeur de l’appellation Graves, venez découvrir les Ambassadeurs de Graves qui ouvrent leurs portes pour les afterworks Apéro-Chai .

C’est une occasion unique de découvrir de trés beaux vins, dans des lieux exceptionnels, dans une ambiance musicale! Chaque soirée sera unique car dans une propriété différente, avec un groupe de musique différent également. Le point commun est que chaque propriété a eu au moins un millésime labelisé Ambassadeur de Graves.

Cet afterwork placé sous le signe du partage et de la convivialité, vous permettra également de rencontrer les viticulteurs de l’appellation. Rendez-vous de 18h30 à 21h ! Venez en famille ou entre amis découvrir les propriétés de votre appellation!

Groupe Lily Ayaz .

Chemin de Cholet Arbanats 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 47 78

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English : Apéro chai au Château Tourteau Chollet

L’événement Apéro chai au Château Tourteau Chollet Arbanats a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud