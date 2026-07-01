Informations pratiques

Apéro cirque « Princesse Peak » par Gaïa Papleux Vendredi 17 juillet, 19h00 Ecole élémentaire Les Bords de Garonne Gironde

Entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T19:00:00+02:00 – 2026-07-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T19:00:00+02:00 – 2026-07-17T20:00:00+02:00

Solo de trapèze-clown, pluridisciplinaire, Princesse Peak interroge sous forme de conte, avec humour et poésie, la place des femmes dans nos imaginaires collectifs, les stéréotypes que l’on véhicule malgré nous, ainsi que notre besoin universel d’amour et de reconnaissance.

C’est l’envie d’être une princesse, car tout le monde aime les princesses et que Peak, elle, ce qu’elle rêve par-dessus tout, c’est d’être aimée. Alors, elle revisite avec légèreté les contes de fées traditionnels. Elle conte autant qu’elle se raconte l’histoire de cette princesse des temps modernes, qui n’attend plus d’être sauvée, mais qui choisit de se libérer elle-même. C’est une célébration de soi-même, avec ses contradictions et ses doutes. Une invitation à s’affranchir, en apprenant à jouer avec ce qui nous façonne.

Apéritif offert par la municipalité.

Spectacle dans la cour de l’école élémentaire – accès Place de la Mairie.

Spectacle proposé dans le cadre de l’Eté Métropolitain, en partenariat avec Bordeaux Métropole.

Ecole élémentaire Les Bords de Garonne 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]

C’est l’histoire de Peak. Ou plutôt c’est l’histoire qu’elle rêve qu’on lui raconte. apéro apéritif

Carla Vieussan