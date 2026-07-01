Stand-up Comedy Club avec Brio et Léo Dumon, Parenthèse L’Escale, Saint-Louis-de-Montferrand

Informations pratiques

Stand-up Comedy Club avec Brio et Léo Dumon Vendredi 21 août, 19h00 Parenthèse L’Escale Gironde

Entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

A chaque soirée une distribution différente, hommes et femmes, se partageront la scène, pour offrir une découverte plurielle de styles humoristiques sur une même soirée !

Le stand-up est un genre humoristique où un comédien, appelé stand-uppeur, s’adresse directement au public, généralement seul sur scène, sans décor élaboré ni accessoires. Il se distingue d’autres formes d’humour comme le sketch ou la comédie de situation par son art de l’observation et son contact direct avec le public.

Buvette et restauration sur place par l’APPM.

Soirée proposée dans le cadre de l’Eté Métropolitain en partenariat avec Bordeaux Métropole.

Parenthèse L’Escale Impasse Paul Jaumouille 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]

Une soirée stand-up avec 6 humoristes et 1 maître de cérémonie. 10 min environ par artiste pour 1h à 1h30 de spectacle. standup comedyclub

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