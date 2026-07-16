Informations pratiques

Apéro spectacle « La Motivation » par la Cie LDQV* Vendredi 31 juillet, 19h00 Centre de loisirs Gironde

Entrée libre, tout public à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:00:00+02:00 – 2026-07-31T20:00:00+02:00

Solo humoristique, orienté vers l’emploi et désorienté par un lapin.

Alice est en charge de la communication pour une agence de conseil en orientation scolaire et professionnelle. Ce matin (un lapin), elle doit revêtir la mascotte de son entreprise : un lapin blanc. Mais, en revêtant l’adorable costume, quelque chose en Alice se froisse.

À l’image de son homonyme, héroïne de Lewis Carrol, elle passe de l’autre côté du marché du travail.

Au fil d’un récit surréaliste et fantasque, des notions d’économie et de sociologie seront abordées et éclaireront l’itinéraire et les choix d’Alice.

1H10 de spectacle, de performance d’actrice, qui se veut comme une traversée fulgurante et expiatoire dans la psyché d’un personnage Madame Tout le Monde.

Apéritif offert par la municipalité.

Spectacle dans le jardin du Centre de loisirs – 1 rue Louis Lagardère.

Spectacle proposé dans le cadre de l’Eté Métropolitain, en partenariat avec Bordeaux Métropole.

*LDQV : Le Dénouement Qu’on Voudrait

Centre de loisirs 33440 Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]

Solo humoristique, orienté vers l’emploi et désorienté par un lapin.

Julie Coustarot