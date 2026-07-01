AGENDA · Finestret
apéro concert 14 juillet 2026, parc du Ginestou Finestret, Finestret
mardi 14 juillet 2026 · parc du Ginestou Finestret · Finestret
Informations pratiques
apéro concert 14 juillet 2026 14 et 21 juillet parc du Ginestou Finestret Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:30:00+02:00
Apéro concert , restauration et buvette sur place
parc du Ginestou Finestret carrer Major Finestret Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie parc du Ginestou Finestret
Apéro concert , restauration et buvette sur place apéro concert