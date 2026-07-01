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apéro concert 14 juillet 2026, parc du Ginestou Finestret, Finestret

mardi 14 juillet 2026 · parc du Ginestou Finestret · Finestret

apéro concert 14 juillet 2026, parc du Ginestou Finestret, Finestret

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
parc du Ginestou Finestret
Adresse
carrer Major Finestret
Ville
66320 Finestret
Département
Pyrénées-Orientales

apéro concert 14 juillet 2026 14 et 21 juillet parc du Ginestou Finestret Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:30:00+02:00

Apéro concert , restauration et buvette sur place

parc du Ginestou Finestret carrer Major Finestret Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie parc du Ginestou Finestret
Apéro concert , restauration et buvette sur place apéro concert