apéro concert 14 juillet 2026, parc du Ginestou Finestret, Finestret

Informations pratiques

apéro concert 14 juillet 2026 14 et 21 juillet parc du Ginestou Finestret Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T19:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-21T19:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:30:00+02:00

Apéro concert , restauration et buvette sur place

parc du Ginestou Finestret carrer Major Finestret Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie parc du Ginestou Finestret

Apéro concert , restauration et buvette sur place apéro concert