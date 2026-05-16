Loire-Authion

Apéro concert Andard

Théâtre de verdure, rue du stade Andard Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert de Mariluce, pop francophone.

Petits et grands profitent ensemble de ces soirées festives en plein air où le plaisir d’écouter de la musique est associé à la convivialité de partager un apéritif. .

Théâtre de verdure, rue du stade Andard Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 47 77 culture@loire-authion.fr

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English :

L’événement Apéro concert Andard Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers