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Visite animée les Mystères du Gange Loire-Authion

Visite animée les Mystères du Gange Loire-Authion jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 20, Levée du Roi René

Ville : 49250 Loire-Authion

Département : Maine-et-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3

Loire-Authion

Visite animée les Mystères du Gange

20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27

A Loire Odyssée, les mystères du Gange s’ouvrent à vous ! Anne, médiatrice passionnée, vous emmène à la rencontre de ce fleuve mythique du nord de l’Inde.

Sur réservation.   .

20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55  accueil@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Visite animée les Mystères du Gange Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers

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