Apéro-croisière sur la Loire Port Saint-Maur Loire-Authion
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 21:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Embarquez pour une dégustation envoutante sur la Loire. Profitez d’une croisière au coucher du soleil pour déguster des vins de la région accompagnés d’amuse-bouches.
Sur réservation. .
Port Saint-Maur La Ménitré Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
English :
