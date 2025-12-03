Apéro-croisière sur la Loire Port Saint-Maur Loire-Authion

Apéro-croisière sur la Loire

Port Saint-Maur La Ménitré Loire-Authion Maine-et-Loire

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Embarquez pour une dégustation envoutante sur la Loire. Profitez d’une croisière au coucher du soleil pour déguster des vins de la région accompagnés d’amuse-bouches.

Sur réservation. .

Port Saint-Maur La Ménitré Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

