Loire-Authion

Apéro concert Brain Sur l’Authion

Grange de l’hopiteau Brain sur l’Authion Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous cet été pour profiter des apéros-concerts, des moments festifs et conviviaux pour découvrir de nouveaux artistes et de nouveaux styles musicaux, tout en savourant des rafraîchissements et des en-cas locaux. .

Grange de l’hopiteau Brain sur l’Authion Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@loire-authion.fr

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English :

L’événement Apéro concert Brain Sur l’Authion Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Angers