Croisière Formule P’tit Mousse avec Loire Odyssée

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-16

Envie de vivre la Loire en famille ? La croisière P’tit Mousse invite les enfants à explorer le fleuve autrement regarder, écouter… et s’étonner. .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Croisière Formule P’tit Mousse avec Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-02-04 par Destination Angers