Exposition Aquarelle Yupo de Jean Yves Charles à Loire Odyssée entre Angers et Saumur Loire-Authion
Exposition Aquarelle Yupo de Jean Yves Charles à Loire Odyssée entre Angers et Saumur Loire-Authion mercredi 1 juillet 2026.
Loire-Authion
Exposition Aquarelle Yupo de Jean Yves Charles à Loire Odyssée entre Angers et Saumur
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23
Exposition d’aquarelles sur papier Yupo par Jean-Yves Charles, où la transparence et la peinture sur motif sont mises à l’honneur sur ce support délicat. .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
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English :
L’événement Exposition Aquarelle Yupo de Jean Yves Charles à Loire Odyssée entre Angers et Saumur Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-08 par Destination Angers
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