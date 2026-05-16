Loire-Authion

Cyanotype en Loire avec Loire Odyssée

20, Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Créez votre impression photographique végétale !

A partir de 6 ans

Réservation nécessaire prépaiement obligatoire .

20, Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Cyanotype en Loire avec Loire Odyssée Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers