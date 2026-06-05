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Apéro concert au Domaine des Pierrettes à Rilly-sur-Loire Rilly-sur-Loire

Apéro concert au Domaine des Pierrettes à Rilly-sur-Loire Rilly-sur-Loire jeudi 20 août 2026.

Adresse : 9 Lieu-dit Le Meunet

Ville : 41150 Rilly-sur-Loire

Département : Loir-et-Cher

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Rilly-sur-Loire

Apéro concert au Domaine des Pierrettes à Rilly-sur-Loire

9 Lieu-dit Le Meunet Rilly-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Apéro concert Domaine des Pierrettes
Apéro concert au Domaine des Pierrettes. Venez passer une soirée mémorable. Bar à vin, food truck, musique. 0  .

9 Lieu-dit Le Meunet Rilly-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 98 44  contact@domainedespierrettes.fr

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Aperitif concert domaine des Pierrettes

L’événement Apéro concert au Domaine des Pierrettes à Rilly-sur-Loire Rilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sud Val de Loire