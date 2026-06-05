Apéro-concert au Dormy House Route du Havre Étretat

Étretat

Apéro-concert au Dormy House

Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Chaque samedi jusqu’à fin août, la terrasse du Dormy House s’anime au rythme de nos apéros concerts musique live, vue majestueuse et moments à partager autour d’un verre .

Route du Havre Dormy House Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com

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English : Apéro-concert au Dormy House

L’événement Apéro-concert au Dormy House Étretat a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie