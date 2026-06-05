Apéro-concert au Dormy House Route du Havre Étretat
Apéro-concert au Dormy House Route du Havre Étretat samedi 6 juin 2026.
Étretat
Apéro-concert au Dormy House
Route du Havre Dormy House Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Chaque samedi jusqu’à fin août, la terrasse du Dormy House s’anime au rythme de nos apéros concerts musique live, vue majestueuse et moments à partager autour d’un verre .
Route du Havre Dormy House Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 07 88 info@dormy-house.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-concert au Dormy House
L’événement Apéro-concert au Dormy House Étretat a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Exposition : Instants Fragiles, Jardins d’Étretat, Étretat 5 juin 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Amont Étretat 6 juin 2026
- Visite naturaliste des falaises Falaise d’Aval ou d’Amont Étretat 7 juin 2026
- Conférence Le Caravage Salle Cramoysan Étretat 12 juin 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 14 juin 2026