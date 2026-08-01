Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat
samedi 8 août 2026 · Salle Adolphe Boissaye · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Ciné Seine Etretat
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– La Bataille de Gaulle Partie 1 (2026) un film de Antonin Baudry- à 18h30
– Mata (2026) un film de Rachel Lang à 21h .
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23
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English : Ciné Seine Etretat
L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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