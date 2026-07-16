Concert Choeur d’été Salle Adolphe Boissaye Étretat

Informations pratiques

Étretat

Concert Choeur d’été

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Chœur d’été d’Étretat vous invite à un voyage musical à travers les Amériques ! De l’Argentine au Mexique, en passant par le Brésil, la Colombie, le Chili et l’Uruguay, laissez-vous porter par un répertoire haut en couleurs. Ce concert solidaire, organisé au profit des enfants de l’orphelinat Kadi Kaya au Burkina Faso, se tiendra le jeudi 6 août à 18h30, à la Salle Boissaye. .

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23

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English : Concert Choeur d’été

L’événement Concert Choeur d’été Étretat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie