Concert Choeur d’été Salle Adolphe Boissaye Étretat
jeudi 6 août 2026 · Salle Adolphe Boissaye · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Concert Choeur d’été
Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le Chœur d’été d’Étretat vous invite à un voyage musical à travers les Amériques ! De l’Argentine au Mexique, en passant par le Brésil, la Colombie, le Chili et l’Uruguay, laissez-vous porter par un répertoire haut en couleurs. Ce concert solidaire, organisé au profit des enfants de l’orphelinat Kadi Kaya au Burkina Faso, se tiendra le jeudi 6 août à 18h30, à la Salle Boissaye. .
Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Choeur d’été
L’événement Concert Choeur d’été Étretat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Étretat (Seine-Maritime)
- Stage de tennis Tennis Etretat Cap de Caux Étretat 20 juillet 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 20 juillet 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 21 juillet 2026
- Visite naturaliste Natterra Marée de découverte en famille à Etretat Étretat 22 juillet 2026
- Journée des Arts Junior Étretat 25 juillet 2026