Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte dimanche 12 octobre 2025.

Apéro-Concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 20:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Apéro-concert Duo Joackim Larroque et Nicolas Grandjean « Lumitotem »

.

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com

English :

Apero-concert Duo Joackim Larroque and Nicolas Grandjean « Lumitotem »

German :

Apero-Konzert Duo Joackim Larroque und Nicolas Grandjean « Lumitotem »

Italiano :

Joackim Larroque e Nicolas Grandjean duo « Lumitotem

Espanol :

Joackim Larroque y Nicolas Grandjean Dúo « Lumitotem

L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy