Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte dimanche 12 octobre 2025.
Apéro-Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 20:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Apéro-concert Duo Joackim Larroque et Nicolas Grandjean « Lumitotem »
.
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
English :
Apero-concert Duo Joackim Larroque and Nicolas Grandjean « Lumitotem »
German :
Apero-Konzert Duo Joackim Larroque und Nicolas Grandjean « Lumitotem »
Italiano :
Joackim Larroque e Nicolas Grandjean duo « Lumitotem
Espanol :
Joackim Larroque y Nicolas Grandjean Dúo « Lumitotem
L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy