Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl Salle des fêtes (salle tournesol) Lauzerte
Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl Salle des fêtes (salle tournesol) Lauzerte jeudi 16 avril 2026.
Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl
Salle des fêtes (salle tournesol) Allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Cinéma le jeudi à Lauzerte, en Salle Tournesol (à l’étage de la salle des fêtes)
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Salle des fêtes (salle tournesol) Allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net
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English :
Thursday cinema in Lauzerte, in the Salle Tournesol (on the first floor of the village hall)
L’événement Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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