Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl Salle des fêtes (salle tournesol) Lauzerte

Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl Salle des fêtes (salle tournesol) Lauzerte jeudi 16 avril 2026.

Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl

Salle des fêtes (salle tournesol) Allée de Ruppé Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Cinéma le jeudi à Lauzerte, en Salle Tournesol (à l’étage de la salle des fêtes)
  .

Salle des fêtes (salle tournesol) Allée de Ruppé Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59  quercimages@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday cinema in Lauzerte, in the Salle Tournesol (on the first floor of the village hall)

L’événement Cinéma à Lauzerte Left Handed Girl Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)