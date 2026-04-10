Lauzerte

Visite guidée lors des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins

place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Un promontoire rocheux. De belles traces du passé médiéval. Des œuvres d’art de nos artisans. Découvrez la cité médiévale de Lauzerte

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place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

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English :

A rocky promontory. Beautiful traces of the medieval past. Works of art by our craftsmen. Discover the medieval town of Lauzerte

L’événement Visite guidée lors des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy