Visite guidée thématique de la cité médiévale Lauzerte

Visite guidée thématique de la cité médiévale

place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Une visite guidée thématique pour redécouvrir la cité médiévale de Lauzerte autour de l’eau. Découvrez pourquoi et comment l’eau, puisée au cœur même de l’éperon rocheux, a façonné l’histoire, l’architecture, et la vie quotidienne des Lauzertins.

place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 19 13 66 53

English :

A themed guided tour to rediscover the medieval town of Lauzerte around the theme of water. Discover why and how water, drawn from the very heart of the rocky outcrop, has shaped the history, architecture and daily life of the Lauzerte people.

