Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte lundi 29 juin 2026.
Lauzerte
Apéro-Concert au Puits de Jour
Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-29 20:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Apéro-Concert avec Kazbak
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Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
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English :
Apéro-Concert with Kazbak
L’événement Apéro-Concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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