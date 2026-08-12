Informations pratiques

Apéro-concert avec Hanry Antipode Rennes Mercredi 16 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Concert gratuit du groupe rennais de post-rock Hanry

* Ouverture des portes : 19h00

* Début des concerts : 19h30

* Antipode – Le Club

* Placement libre debout

* Gratuit

**Hanry** – France / Rennes – Post-rock

Formé en 2022, Hanry est un quintet français de post-rock à la croisée du shoegaze, de l’electronica et du trip-hop. Le groupe développe une musique immersive construite sur le contraste : nappes atmosphériques et textures aériennes dialoguent avec des guitares puissantes et des rythmiques hypnotiques. Leur approche, à la fois cinématographique et organique, peut évoquer Explosions in the Sky, Boards of Canada ou Massive Attack.

What Came From Silence, premier album du groupe sorti cette année, est conçu comme un ensemble immersif qui explore les notions de tension, de silence et de transformation. Il témoigne d’un groupe qui affine son écriture et son identité sonore, développant une musique dense et nuancée, où se rencontrent contemplation, pulsations électroniques et déflagrations post-rock.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-16T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-16T21:00:00.000+01:00

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https://antipode-rennes.fr/agenda/hanry-2026

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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