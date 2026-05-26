Apéro concert avec le groupe CAPO2 Bistrot AmzerZo Saint-Ségal
Apéro concert avec le groupe CAPO2 Bistrot AmzerZo Saint-Ségal vendredi 12 juin 2026.
Saint-Ségal
Apéro concert avec le groupe CAPO2
Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Une guitare, une flûte traversière, un cajon et 3 musiciens voulant explorer ce que leurs échanges peuvent produire. De part cette configuration, certains les classeront dans un style classique chansons françaises … à vous de dire ! .
Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English :
L’événement Apéro concert avec le groupe CAPO2 Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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