Apéro concert avec le groupe CAPO2 Bistrot AmzerZo Saint-Ségal

Saint-Ségal

Apéro concert avec le groupe CAPO2

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une guitare, une flûte traversière, un cajon et 3 musiciens voulant explorer ce que leurs échanges peuvent produire. De part cette configuration, certains les classeront dans un style classique chansons françaises … à vous de dire ! .

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Apéro concert avec le groupe CAPO2 Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE