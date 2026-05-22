Fête de la musique au Bistrot Amzer Zo Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Saint-Ségal

Fête de la musique au Bistrot Amzer Zo

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A partir de 18h30, la crêperie ambulante Rock Ha Billig, propose ses repas sur place ou à emporter.

20h concert avec les huit de cœur Hervé, Daniel et Céline revisitent Barbara, Nougaro, Véronique Sanson, Piaf, Joe Dassin, Dalida… Autant dire une soirée pleine d’émotions et de pépites musicales pour chanter de tout son cœur ! .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Fête de la musique au Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE